Памятный знак в честь дружбы с Москвой демонтируют в Киеве

Депутаты Киевского городского совета поддержали демонтаж памятного знака в честь дружбы со столицей России. За то, чтобы убрать его, проголосовали 80 парламентариев из 120. Об этом сообщил сайт мэрии Киева.

«По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере по улице Маршала Якубовского», — говорится в сообщении городской администрации.

Этот знак будет храниться в Голосеевской районной администрации, пока в Киеве не создадут музей тоталитаризма. Депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук во время сессии заявил, что знак вызывает «четкое напряжение». поэтому люди «обрисовывают его и набрасывают на него разные накидки».

Летом 2019 года националисты свалили бюст маршалу Георгию Жукову в Харькове. Активисты радикальных организаций, которые запрещены в России, заявили, что бюст снесли в рамках политики декоммунизации на Украине.