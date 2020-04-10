    10 апреля 2020, 17:59

    Памятный камень в честь павших советских воинов установят в Великобритании

    Анастасия Кременчугская

    В Великобритании установят памятный камень в честь павших советских воинов. Власти Манчестера одобрили инициативу российских соотечественников в Великобритании. Об этом написал ТАСС.

    Об этой инициативе рассказал Олег Мальгинов, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Он надеется, что Санкт-Петербург примет участие в создании памятника. Об этом сообщила газета «Взгляд».

    Мальгинов напомнил, что в рамках подготовки к юбилею Победы соотечественники в Израиле поспособствовали установке памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме, посвященного блокадникам Ленинграда.