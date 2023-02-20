Мир 20 февраля 2023, 15:33 Имя Байдена увековечили в Киеве Имя президента США Байдена увековечили на Аллее смелости в столице Украины

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Власти Украины решили отметить визит президента США Джо Байдена на Украину и увековечили его имя на Аллее смелости. Об этом сообщило украинское издание УНИАН.

«В Киеве на Аллее смелости установили табличку с именем Джо Байдена. На ней отображена дата первого звонка на Украину 24 февраля и дата сегодняшнего визита президента США в Киев», — говорится в публикации.

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Приезд Байдена в Киев держали в строжайшей секретности из-за мер безопасности. Об этом написали американские СМИ. В New York Times сообщили, что целью визита американского лидера в Киев стало желание показать союзникам курс Вашингтона на поддержку Украины.

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Американский лидер заявил, что США будут поддерживать Украину настолько, насколько это потребуется.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что политика США против России вредит всей Европе.