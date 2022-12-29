Мир 29 декабря 2022, 04:44 Памятники Суворову и Екатерине II демонтировали в Одессе Telegram

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В Одессе местные власти снесли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Об этом написала газета «Думская». Работы проводились ночью. В то же время демонтировали памятник императрице Екатерине II.

«Памятник российскому полководцу Александру Суворову демонтировали в одноименном районе Одессы ночью 29 декабря», — говорится в сообщении издания.

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Монумент планируют поместить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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В тот же день в Одессе снесли памятник великой российской императрице Екатерине II. Момент демонтажа сняли на видео и выложили в Сеть. На кадрах видно, как мужчины в масках ночью ломали постамент. Решение о сносе памятников было принято в конце ноября.

Несколькими днями ранее поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское. Решение о смене названия поддержало большинство депутатов сельсовета.

В Днепропетровске 26 декабря демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Дальнейшая судьба монументов неизвестна.