Мир 26 декабря 2022, 18:42 Памятники писателю Горькому и летчику Чкалову снесли в Днепре ТВ Украины: в Днепре демонтировали памятники писателю Горькому и летчику Чкалову YouTube

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В Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Об этом сообщил ТАСС со слов представителей местного отделения Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

По их данным, памятники снесли сотрудники коммунальных служб города. Они использовали подъемный кран. Дальнейшая судьба монументов пока неизвестна.

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По данным ТАСС, памятник Горькому установили в 1977 году. В течение последних лет на монумент неоднократно покушались вандалы.

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Памятник Чкалову установили чуть позднее — в 1981 году. Его разместили на территории парка, который также изначально назвали в честь знаменитого летчика. В настоящее время территория отдыха носит имя казачьего есаула Лазаря Глобы.

В середине декабря в городе прошли и другие мероприятия по декоммунизации и устранению наследия Российской империи. В частности, власти постановили убрать памятники Пушкину, Ломоносову и другим выдающимся персонам на территорию одного из коммунальных предприятий.