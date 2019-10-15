  • Памятники Колумбу облили красной краской в США

    15 октября 2019, 18:10

    Артур Блянихов

    В городах Провиденс и Сан-Франциско (Соединенные Штаты) в ночь на 15 октября неизвестные облили памятник Христофору Колумбу красной краской. Об этом сообщил ОТР.

    Сайт «Мир 24» напомнил, что ежегодно во второй понедельник октября в США отмечают день первооткрывателя Америки. Полицейские заподозрили в вандализме защитников коренных жителей континента, поскольку среди активистов бытует мнение, что Колумб вместе с открытием Америки открыл геноцид индейского народа.

    В Провиденсе на монументе мореплавателя было обнаружено слово «геноцид», а на статуе в Сан-Франциско злоумышленники оставили призыв уничтожить все памятники геноцида и «убить всех колонизаторов». Коммунальщики отмыли памятники. Вандалов ищут правоохранители.