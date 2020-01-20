«Недалеко от дома родителей Зеленского»: памятник жертвам холокоста осквернили на Украине

Неизвестные повредили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге. Украинская полиция возбудила уголовное дело об «Умышленном уничтожении или повреждении имущества».

«19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога», — сказано в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители открыли уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства преступления. Сейчас злоумышленников разыскивают. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы.

Фотографию с оскверненным памятником опубликовал в Twitter посол Израиля на Украине Джоэль Лион. На кадрах видно, что надписи на монументе закрасили красной краской из баллончика.

«За несколько дней до международного Дня памяти жертв холокоста монумент жертвам катастрофы в Кривом Роге, недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, пострадал от вандализма», — написал посол.

Он также выразил надежду на восстановление справедливости.

Ранее стало известно, что Украину не стали приглашать на форум памяти холокоста, который пройдет 22–23 января в Израиле. МИД страны заявил, что прославление тех, кто убивал евреев на территории Украины, недопустимо. В свою очередь, украинский МИД заверил, что Киев не приемлет антисемитизма.