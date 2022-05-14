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    14 мая 2022, 01:10

    Памятник воинам-освободителям в Словакии осквернили неонацистским символом

    Посольство РФ: в Словакии осквернили памятник советским воинам-освободителям

    Александра Ломейко

    В Словакии вандалы начертили на памятнике советским воинам-освободителям неонацистский символ. Неизвестные осквернили монумент в городе Пиештяны на западе страны, сообщило в Facebook* посольство РФ в Братиславе.

    Дипломаты обратили внимание, что на памятнике оставили изображение видоизмененного символа Wolfsangel (волчий крюк — прим. ред.). Неонацистский полк «Азов»** использует его в качестве эмблемы.

    «Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — подчеркнули в посольстве, напомнив о многочисленных преступлениях «азовцев»** против мирного населения Донбасса.

    В дипмиссии потребовали вернуть памятнику первозданный вид, а виновных в его осквернении наказать.

    В Болгарии солидарность с Украиной выразили в виде странной скульптуры. Изваяние «Крик украинской матери» появилось в Софии напротив мемориала, посвященного армии СССР.

    * Facebook — социальная сеть, принадлежащая запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

    **«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.