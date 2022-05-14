Памятник воинам-освободителям в Словакии осквернили неонацистским символом

В Словакии вандалы начертили на памятнике советским воинам-освободителям неонацистский символ. Неизвестные осквернили монумент в городе Пиештяны на западе страны, сообщило в Facebook* посольство РФ в Братиславе.

Дипломаты обратили внимание, что на памятнике оставили изображение видоизмененного символа Wolfsangel (волчий крюк — прим. ред.). Неонацистский полк «Азов»** использует его в качестве эмблемы.

«Глубоко возмущены кощунственным актом вандализма в отношении памятника освободителям в городе Пиештяны», — подчеркнули в посольстве, напомнив о многочисленных преступлениях «азовцев»** против мирного населения Донбасса.

В дипмиссии потребовали вернуть памятнику первозданный вид, а виновных в его осквернении наказать.

В Болгарии солидарность с Украиной выразили в виде странной скульптуры. Изваяние «Крик украинской матери» появилось в Софии напротив мемориала, посвященного армии СССР.

* Facebook — социальная сеть, принадлежащая запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.