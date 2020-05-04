Памятник власовцам открыли в Праге

В Праге установили мемориальную доску и памятник, посвященные коллаборационистской Русской освободительной армии (РОА). Его поставили в районе Ржепорые.

Староста района Ржепорые Павел Новотный опубликовал фотографии памятника. Он представляет собой мемориальную табличку, на которой указано, что солдаты РОА участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Район установки мемориала выбран неслучайно: муниципальные власти считают, что именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.

Кроме мемориальной доски, комплекс состоит из памятника. Это трехметровый столб, на вершине которого находится маленькая фигурка советского танка с немецкой каской.

В посольстве России в Чехии, когда вопрос установки памятника еще только обсуждался, напомнили, что РОА были коллаборационистами. По решению Международного военного трибунала в Нюрнберге, действия этой армии признали участием в военных преступлениях нацистов.

Русскую освободительную армию называют власовцами по имени командующего РОА, генерал-лейтенанта Андрея Власова.

Установку памятника приурочили к 75-летию освобождения Пражского восстания. Комплекс открыли 30 апреля, сообщает Seznam zprávy.