Памятник власовцам открыли в Праге
Староста района Ржепорые Павел Новотный опубликовал фотографии памятника. Он представляет собой мемориальную табличку, на которой указано, что солдаты РОА участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Район установки мемориала выбран неслучайно: муниципальные власти считают, что именно в Ржепорые руководство первой дивизии РОА решило прийти на помощь восставшим.
Кроме мемориальной доски, комплекс состоит из памятника. Это трехметровый столб, на вершине которого находится маленькая фигурка советского танка с немецкой каской.
В посольстве России в Чехии, когда вопрос установки памятника еще только обсуждался, напомнили, что РОА были коллаборационистами. По решению Международного военного трибунала в Нюрнберге, действия этой армии признали участием в военных преступлениях нацистов.
Русскую освободительную армию называют власовцами по имени командующего РОА, генерал-лейтенанта Андрея Власова.
Установку памятника приурочили к 75-летию освобождения Пражского восстания. Комплекс открыли 30 апреля, сообщает Seznam zprávy.