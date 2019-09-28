Памятник в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США

Гудал пояснил, что в честь 60-летия визита Хрущева провели торжественную церемонию. На ней присутствовали более 80 человек. Среди них автор книги о первом секретаре ЦК КПСС Тимоти Нафтали и внучки Гарста Сара и Элизабет. Российскую сторону представлял атташе по сельскохозяйственным вопросам Иван Пономарев.

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Памятник на американской ферме представляет копию статуи «Перекуем мечи на орала». Оригинал был создан советским скульптором Евгением Вучетичем. Сейчас монумент расположен возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Статуя представляет собой мускулистого советского гражданина, который занес вверх молот и готов разбить на наковальне гигантский меч. Оружие гнется под его напором и рассыпается на части. Скульптура символизирует призыв перейти от войны к миру. Реплику статуи сделал Салават Щербаков.

«Саму статую заказал Джон Кристал, который был местным банкиром, фермером и часто посещал Советский Союз. В поездках его часто сопровождала Валентина Фоминых, которой перешла статуя, когда он умер. Валентина подарила ее «Уайтроку» перед тем как скончалась в 2018 году», — пояснил Дэн Гудал.

Для уменьшенной копии «Перекуем мечи на орала» по заказу руководства заповедника был изготовлен пьедестал. Его стремились сделать максимально похожим на тот, что стоит возле штаб-квартиры ООН. Постамент выполнен из итальянского мрамора. Материал предоставил один из членов совета директоров заповедника «Уайтрок».

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«Это очень подходящее произведение для исторического фермерского хозяйства, ведь Джон Кристал и Росуэлл Гарст оба очень верили в подход «мир через кукурузу», — подчеркнул Гудал.

В сентябре 1959 года Никита Хрущев приехал в США. Он требовал от Вашингтона вывести войска из западной части Берлина и ставил условия, грозящие переходом всего города под власть ГДР. Руководство Соединенных Штатов от визита первого секретаря СССР ожидало продвижения в решении ситуации. Как рассказал Уильям Тайбман, американский биограф Хрущева, лидер советской партии от своего ультиматума отказался, но кардинальных изменений не произошло.

Никита Хрущев задолго до 1959 года был знаком с фермером Росуэллом Гарстом. Американец был заинтересован в поставках в Советский Союз как кукурузы, так и технологий ее выращивания. Биографы утверждают, что Гарст и Хрущев дружили всю жизнь. В 2004 году семья Гарст передала большинство своих земель заповеднику «Уайтрок».