Памятник Томасу Джефферсону демонтировали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке из зала заседаний Горсовета убрали статую третьего президента США Томаса Джефферсона. Группа членов Демократической партии добилась демонтажа памятника, поскольку Джефферсон был рабовладельцем. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

По данным издания, 19 октября городская комиссия проголосовала за демонтаж бронзового памятника. Член Горсовета Адриана Адамс рассказала, что Джефферсону принадлежало 600 африканских рабов. По ее словам, он получал экономические выгоды от их труда и придерживался мнения, что «темнокожие люди уступают белым людям».

«Теперь, когда я вхожу в палаты городского совета, чтобы проголосовать, обсудить законодательные вопросы или помочь людям, я думаю об этой истории, а также об истории, которой меня учили в детстве в отношении наших отцов-основателей», — поделилась Адамс.