Мир 23 января 2023, 01:49 Памятник Суворову демонтировали в Одесской области Памятники Александру Суворову и Николаю Гастелло снесли под Одессой Публичное достояние

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В селе Траповка Одесской области провели демонтаж памятника полководцу Александру Суворову и герою Великой Отечественной войны Николаю Гастелло. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

Портал поделился кадрами в Сети: от памятника Суворову остался один постамент. Такая же судьба постигла бюст Гастелло перед зданием сельской школы.

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В последних числах декабря в Одессе снесли памятник великому русскому полководцу Александру Суворову. Работы велись в ночное время суток. В то же время велисбработы по демонтажу памятника императрице Екатерине II.

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В Днепропетровске также демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову. Дальнейшая судьба монументов до сих пор осталась неизвестной.