Памятник супруге Наполеона снесли французские активисты
Памятник первой супруге Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне снесли сторонники независимой французской Мартиники. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, ранее активисты потребовали от мэра убрать до 26 июля статую императрицы. В результате во время воскресной протестной акции в Фор-де-Франс митингующие снесли с постамента статую Жозефины, после чего разбили скульптуру молотками.
Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что глава города предупредил об ответственности «за разрушительные действия в общественном пространстве».