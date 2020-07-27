Памятник супруге Наполеона снесли французские активисты

По данным информагентства, ранее активисты потребовали от мэра убрать до 26 июля статую императрицы. В результате во время воскресной протестной акции в Фор-де-Франс митингующие снесли с постамента статую Жозефины, после чего разбили скульптуру молотками.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что глава города предупредил об ответственности «за разрушительные действия в общественном пространстве».