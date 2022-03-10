Памятник советскому воину-освободителю уничтожили в Польше

Памятник советскому солдату-освободителю снесли в Польше. На данный момент установить, кто это сделал, не удалось. О случившемся сообщил сайт kp.ru со ссылкой на радиостанцию RMF.

Ситуация произошла в ночь на 9 марта 2022 года. Памятник находился в городе Кошалин на местном кладбище. При этом экспонат сносили с помощью тяжелой техники. Сейчас местные полицейские проводят расследование ситуации.

До 2001 года памятник находился в центре Кошалина, однако затем власти города приняли решение изменить его местоположение.