Памятник советскому танку в Нарве решили перенести в закрытое помещение

Правящая коалиция партий Эстонии решила перенести памятник советскому танку Т-34, открытый в Нарве в 1970 году, в закрытое место «из-за роста напряженности вокруг него». При первой возможности депутаты созовут заседание городского собрания, где поручат демонтировать монумент. Об этом сообщил портал ERR.

По данным издания, при городском собрании создадут временную комиссию, которая примет решение по остальным советским памятникам в городе. При этом в партии «Эстония 200» подчеркнули, что в решении вопроса с танком должны участвовать местные жители.

«Мы найдем решение этого вопроса в тесном сотрудничестве с местными организациями. Мы искренне надеемся, что и оппозиция в Нарвском горсобрании поддержит наше предложение и мы сможем энергично двигаться дальше с этой темой», — процитировал портал главу Нарвского округа «Эстонии 200» Дениса Ларченко.

Он добавил, что правящие партии не хотят «новой „бронзовой ночи“» — так называют в Эстонии поздний вечер 26 апреля 2007 года, когда разгорелись массовые беспорядки из-за решения властей перенести советский памятник «Бронзовый солдат».

Памятник танку Т-34 установлен на месте, где советская армия переправились через реку, чтобы отбросить от города фашистские войска.

Для решения вопроса о будущем этого монумента в Нарву сегодня даже приедет премьер Эстонии Кая Калас — об этом накануне сообщили «Известия».