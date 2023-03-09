Мир 09 марта 2023, 02:41 Памятник Советской армии предложили убрать из центра Софии Депутаты горсовета поддержали предложение убрать памятник Советской армии из центра Софии Викимедиа

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Большинство депутатов горсовета Софии высказались за демонтаж и перемещение памятника Советской армии. Как сообщил телеканал bTV, обсуждение этого вопроса прошло 7 марта на заседании комиссии по образованию и культуре.

В голосовании приняло участие 10 депутатов — 8 из них поддержали инициативу, один высказался против и еще один воздержался. Теперь вопрос рассмотрят 9 марта на совещании городского совета.

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Болгарская социалистическая партия принципиально не стала принимать участие в голосовании, покинув заседание комиссии.

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«Памятников никто не должен касаться. Борьба и битва с памятниками не решает никаких проблем», — сказал представитель партии Калоян Паргов.

Монумент Советской армии 23 февраля вновь подвергся атаки вандалов. Пожилой мужчина разбил на нем памятную доску, напомнили «Известия». После этого в городской администрации предложили полностью снять с памятника поврежденную плиту, где указано, что монумент установлен «от признательного болгарского народа».