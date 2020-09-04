Памятник советским воинам осквернили в Литве

Неизвестные изрисовали и облили краской памятник советским воинам в литовском городе Жежмаряй. Полицейские завели уголовное дело и начали искать вандалов.

Сотрудникам полиции сообщили об осквернении памятника утром 4 сентября, пишет Sputnik Литва со ссылкой на литовских правоохранителей. Вандалы облили монумент красной краской и оставили на нем оскорбительные фразы.

Уголовное дело будут расследовать как осквернение могилы или иного публичного места памяти. Теперь тем, кто надругался над памятником, грозят публичные работы или ограничение свободы на срок до одного года.

По информации агентства, памятник советским воинам находится в городе Жежмаряй Каунасского уезда. Он расположен на кладбище рядом с братским захоронением. Во время освобождения города погибли более 920 бойцов Красной армии. Захоронение отреставрировали в 2002 году.

Это далеко не первое осквернение памятников в Литве. В середине июня вандалы облили красной краской монумент участнику ВОВ, герою СССР Афанасию Лошакову в городе Шета.