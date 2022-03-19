Памятник советским воинам осквернили в Греции

Памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, осквернили в Афинах. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

Желтой краской неизвестные написали на памятнике «Азов»*, а также нарисовали символ нацбатальона.

Фото: Facebook / официальная страница посольства РФ в Греции

«Сторонники украинского националистического батальона „Азов“*, которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне», — привело РИА «Новости» фрагмент заявления посольства.

Там отметили, что однозначно осуждают «эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма».

Российская дипломатическая миссия призвала греческие власти сделать все необходимое для расследования этого происшествия и наказания вандалов.

Вдова офицера советской армии рассказала о его смерти в многоэтажном доме во время обстрела Мариуполя украинскими войсками. Она рассказала, что обстрел дома начался 8 марта. Первый снаряд попал между первым и вторым этажом, а от второго попадания загорелся балкон. Мужчина повел в подвал женщину с детьми, а когда назад возвращался, то пропустил впереди себя еще одну женщину, рассказала вдова. Осколок от взрыва попал ему прямо в сердце, офицер умер на руках у жены.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.