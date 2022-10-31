Памятник советским солдатам в Латвии снесли вопреки протестам жителей | 360°

Мир 31 октября 2022, 09:26 Памятник советским солдатам в Латвии снесли вопреки протестам жителей Памятник советским солдатам в латвийском Даугавпилсе снесли вопреки протестам жителей

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В латвийском городе Даугавпилсе ночью снесли памятник советским солдатам, несмотря на протестные акции. Ранее местные власти пытались оспорить решение о сносе, но Конституционный суд не поддержал их, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Жители несколько дней приносили к памятнику цветы и свечи. Снос проходил под контролем большого количества полицейских. По данным канала, возле мемориала задержали 37 человек, уже возбудили столько же административных и одно уголовное дело.

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Власти Даугавпилса просили Конституционный суд проверить соответствие закона о демонтаже мемориалов двум статьям Конституции. В городской думе предположили, что требование провести демонтаж за счет самоуправлений нарушает их финансовую автономию. Однако суд отказался возбудить дело, указав на то, что в иске не отмечается, как вопрос демонтажа объектов, которые прославляют советский режим, влияют на автономию самоуправления.

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Ранее МИД России назвал снос военных памятников в Балтии вандализмом на государственном уровне, переходящим грань здравого смысла.