Мир 31 декабря 2022, 01:10 Памятник советским солдатам установят в Мозамбике Режиссер Да-Консейсао: в Мозамбике появится памятник советским военным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Монумент советским военным установят неподалеку от города Бейра в Мзамбике, сообщила режиссер документального проекта Black to USSR Дария Да-Консейсао. Ее слова процитировало РИА «Новости».

В Мозамбике увековечат память о военных, которые погибли при обстреле боевиками в затяжной войне по освобождению южноафриканской страны от колониальной Португалии. Это произошло под Бейрой 26 июля 1979 года. По словам Да-Консейсао, СССР сыграл большую роль в деколонизации Африки.

Реклама

«Поэтому в свойственном советскому духу понимании африканские народы продолжают считать Россию заступницей», — подытожила она.

Реклама

Ранее издание The Times сообщило, что западные страны потеряли влияние в Африке. Зато Россия и Китай наращивают присутствие на континенте. И потому Москва может рассчитывать на поддержку африканских государств, считают СМИ.