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    11 ноября 2020, 20:19

    Памятник советским летчикам открыли в Шотландии

    Артур Блянихов

    Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что в городе Эррол (Шотландия) появился памятник советским летчикам. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны», — цитирует дипломата RT.

    Отмечается, что монумент является результатом бескорыстных и добровольных усилий британцев и россиян. Их объединило желание передать память будущим поколениям.