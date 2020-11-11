Памятник советским летчикам открыли в Шотландии
Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что в городе Эррол (Шотландия) появился памятник советским летчикам. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Сегодня, 11 ноября, в День поминовения героев войн, в шотландском городе Эррол состоялась установка памятника советским летчикам, приуроченная к 75-летию окончания Второй мировой войны», — цитирует дипломата RT.
Отмечается, что монумент является результатом бескорыстных и добровольных усилий британцев и россиян. Их объединило желание передать память будущим поколениям.