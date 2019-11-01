Памятник советским героям-подводникам Балтики демонтировали в Риге
В Риге демонтировали монумент советским героям-подводникам Балтики, который находился около Штаба морских сил Латвии. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
«Русская планета» рассказала, что памятник вывезли ночью. Горожане заметили пропажу только утром. На месте скульптуры остались следы колес крупной техники и вдавленная земля.
Латвийский историк Александр Ржавин рассказал, что общественники из объединения моряков ухаживали за пропавшим монументом, поскольку городские власти не проявляли к нему особого интереса.