Памятник советским героям-подводникам Балтики демонтировали в Риге

«Русская планета» рассказала, что памятник вывезли ночью. Горожане заметили пропажу только утром. На месте скульптуры остались следы колес крупной техники и вдавленная земля.

Латвийский историк Александр Ржавин рассказал, что общественники из объединения моряков ухаживали за пропавшим монументом, поскольку городские власти не проявляли к нему особого интереса.