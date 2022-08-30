Памятник Солдату Победы установили на мемориале Саур-Могила в ДНР

Памятник Солдату Победы установили в мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление правительства республики.

Власти ДНР отметили, что работы по восстановлению всего мемориала продолжаются в круглосуточном режиме. Непосредственное участие в них принимают члены Российского военно-исторического общества и строительный комплекс Минобороны.

Мемориальный комплекс с обелиском и скульптурой советского солдата открыли на месте разгрома немецко-фашистских войск в 1967 году. Там находилась одна из главных точек линий укрепления гитлеровской армии.

Курган Саур-Могила стал одним из главных символов Победы в Великой Отечественной войне. Летом 2014 года, во время столкновения ополченцев ДНР и украинских боевиков, мемориал получил сильные повреждения.

При восстановлении на барельефах решили сохранить следы пуль и снарядов. К основной композиции мемориала после восстановления добавят три новых — в память о подвиге защитников Донбасса.

В этом году в День Победы на вершине кургана Саур-Могила снова зажгли Вечный огонь. Частичку пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Москве привезли участники Общероссийского народного фронта.