Памятник Рузвельту в Нью-Йорке назвали «символом системного расизма». Его демонтируют

В Нью-Йорке решили снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. В городе демонтируют монумент, который стоит у входа в Американский музей естественной истории.

Решение приняло руководство музея вместе с городскими властями, сообщила газета The New York Times.

Памятник Рузвельту, который возглавлял США с 1901 по 1909 годы, воздвигли в 1940 году. Он изображает американского президента, сидящего на коне. По обеим сторонам от лошади идут индеец и африканец.

Активисты давно пытаются убрать памятник. Его считают олицетворением колониальной экспансии и расовой дискриминации. На фоне протестов против расизма монумент все же решили убрать. Для музея такая позиция необычна: раньше он защищал подобные объекты как наследие прошлого, хоть и неоднозначное. Причем против самого бывшего американского президента музей ничего не имеет, но «пришло время» распрощаться с «губительным и мощным символом системного расизма».

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио подчеркнул, что в своем обращении учреждение культуры указало на представление в композиции памятника темнокожего и индейца так, словно они «порабощены и расово неполноценны». Его снятие одобрил и правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея. Он назвал ненужными предметы старины или монументы, «которые отражают ценности человека, <…> равенства и справедливости».

Куда денут памятник после демонтажа, неизвестно. Нет информации и о том, что установят вместо него.

Массовые протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. на фоне происходящего стали сносить памятники южанам времен Гражданской войны.