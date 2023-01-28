Мир 28 января 2023, 17:28 Памятник Пушкину демонтируют в Полтавской области Kolo news: в Полтавской области памятнику Пушкину снесут и передадут в музей

Читать 360tv в

В селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области снесут памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщили журналисты местного издания Kolo news.

По данным издания, решение приняли члены исполнительного комитета городского совета Гадяча. Беленченковка административно приписана к этому райисполкому.

Реклама

Также авторы материала сообщили, что после сноса памятник передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

Подобные сносы монументов в честь известных личностей времен Российской империи и СССР проходят по всей Украине. Памятники демонтируют в соответствии с законом о декоммунизации. Также согласно этому постановлению на Украине убирают названия улиц и населенных пунктов, связанных с Российской империей и СССР.

Причем такому виду забвения предают исторических личностей — выходцев с территории современной РФ. Только за последние несколько лет власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц.