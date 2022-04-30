Памятник Пушкину 1900 года демонтировали в Чернигове

Бойцы территориальной обороны демонтировали памятник поэту Александру Пушкину в центральной части города. Как сообщили журналисты местного отделения украинского издания «Суспільне» («Общественное»), работы провели по решению местных властей.

По данным издания, демонтажем памятника занимались бойцы, которые на минувшей неделе убрали памятник Зое Космодемьянской из двора местной школы. По словам чиновников, скульптура получила повреждения.

Памятник Пушкину передали в исторический музей. Бронзовый бюст поэта на гранитном пьедестале открыли в городе в 1900 году.

Это не первый снос памятников русским классикам на Украине за последнее время. В минувшую пятницу, 29 апреля, в Виннице демонтировали памятник Максиму Горькому. В администрации города заявили, что петиция за снос скульптуры писателя набрала необходимое количество голосов жителей.