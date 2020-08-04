Памятник погибшим медсестрам установили в Сирии

Женщины погибли в Алеппо в результате выполнения боевого долга. Памятник выглядит, как черный камень с гравировкой портретов погибших, их имен, дат рождения и смерти.

«Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике», — рассказал командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.