facebook_pixel
    04 августа 2020, 12:42

    Памятник погибшим медсестрам установили в Сирии

    Дарья Морозова

    Военные установили памятник медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой в Сирии на российской авиабазе Хмеймим. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Женщины погибли в Алеппо в результате выполнения боевого долга. Памятник выглядит, как черный камень с гравировкой портретов погибших, их имен, дат рождения и смерти.

    «Открывая этот памятник, мы выражаем глубокую благодарность всем, кто с честью до конца выполняет свой воинский долг в Сирийской Арабской Республике», — рассказал командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

    Новости SMI.FM