Памятник Павлу Шеремету появился в Киеве

Мемориал в память о журналисте Павле Шеремете открыли в Киеве. Он появился недалеко от того места, где убили репортера.

Памятник установлен на улице Ивана Франко, сообщила «Украинская правда». Автором работы стал украинский скульптор Назар Билык.

Монумент сделан в виде белого листа бумаги, на котором написаны имя и фамилия погибшего. Внизу можно увидеть слова: «На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист».

Павел Шеремет — российский, белорусский и украинский журналист. Он трагически погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Машина, в которой он находился, взорвалась.

В конце прошлого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что видео с четырех камер наблюдения по делу об убийстве Шеремета пропали. В совершении преступления подозревают пять участников военной операции в Донбассе. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также Владислав и Ирина Грищенко.

Позже выяснилось, что супруги Грищенко проходят в качестве свидетелей. По данным следствия, организатором убийства был Антоненко, Кузьменко установила под автомобилем взрывное устройство. Они арестованы. Дугарь сначала отправили под домашний арест, но потом освободили под залог.