Очередной жертвой русофобии на Украине стал памятник писателю Максиму Горькому в поселке Кегичевка Харьковской области. Власти демонтировали монумент, который стоял возле железнодорожного вокзала, об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».

«В поселке Кегичевка Харьковской области демонтирован памятник Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

В конце апреля памятник Горькому снесли в Виннице. Горсовет заявил, что Горький являлся «основателем метода социалистического реализма в литературе, способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР».

В Чернигове демонтировали памятник Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1900 году. Также памятники Пушкину снесли в Ужгороде, Тернополе и Мукачево.

Бюст маршалу Жукову в Харькове демонтировали дважды. Первый раз его повалили с постамента в 2019 году под предлогом декоммунизации, во второй раз вандализмом занимались военные ВСУ.