Мир 24 июня 2023, 09:26 Памятник Максиму Горькому демонтировали на Украине Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в Полтавской области Украины Соцсети

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Памятник классику — советскому и российскому писателю Максиму Горькому — демонтировали в населенном пункте Верхняя Мануйловка Полтавской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Авторы публикации отметили, что этот монумент писателю оставался последним в стране.

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Киевский режим начал борьбу с российским и советским памятниками на территории Украины с 2015 года после принятия «закона о декоммунизации». В 2022 году Минкульт Украины сообщал, что в стране демонтировали порядка 145 связанных с Россией памятников.

Ранее установленный в 1977 году памятник Горьскому демонтировали в Днепре. На место монумента прибыли коммунальные службы, снесли его с помощью подъемного крана и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, памятник Горькому снесли в Виннице, работы по сносу показывали на видео.