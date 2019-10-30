  • Памятник Ленину в Киеве заменили символом Евромайдана

    30 октября 2019, 13:42

    Александра Ломейко

    В центре столицы Украины появилась скульптура, которая напоминает о событиях Евромайдана. Ее установили на бульваре Тараса Шевченко, где раньше возвышался памятник Ленину.

    Скульптуру назвали «Противостояние», рассказали в Киевской городской государственной администрации. Информация о ней размещена на странице КГГА в Facebook.

    Автором памятника стал украинский художник Алексей Золотарев. Он вложил в инсталляцию «идею оппозиции и свободы». Скульптура заняла первое место на конкурсе Украинского кризисного медиацентра для экспозиции «Цена свободы».

    Памятник Ленину в Киеве заменили символом Евромайдана | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    «Это попытка подписаться на визуальный образ чувства внутреннего напряжения, конфликта, силы, которая не поддается контрою разума», — пояснила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

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    Памятник основателю советского государства стоял на бульваре до декабря 2013 года. Его свалили с постамента во время беспорядков. В сентябре 2017-го здесь установили «синюю руку» Богдана Раци, олицетворявшую единство. Фигуру демонтировали в августе этого года.