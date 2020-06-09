Памятник королю Леопольду II снесли в Бельгии

По данным издания, во время правления Леопольда II (1865–1909 годы) произошел захват бассейна реки Конго, на месте современной Демократической Республики Конго. Этот процесс сопровождался жестокими репрессиями по отношению к местным жителям. Отмечается, что они были личной собственностью короля и не находились формально под властью Бельгии.