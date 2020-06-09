Памятник королю Леопольду II снесли в Бельгии
В Антверпене (Бельгия) местные власти решили демонтировать памятник королю Леопольду II в целях борьбы с расизмом. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, во время правления Леопольда II (1865–1909 годы) произошел захват бассейна реки Конго, на месте современной Демократической Республики Конго. Этот процесс сопровождался жестокими репрессиями по отношению к местным жителям. Отмечается, что они были личной собственностью короля и не находились формально под властью Бельгии.