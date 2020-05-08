Памятник Коневу вернули в виртуальную Прагу

Чтобы увидеть памятник, необходимо установить на свои смартфоны программу CyberHistory.

«Виртуальная правда вытесняет физическую, грань между жизнью и „матрицей“ истончается. История, не зафиксированная в „цифре“, неминуемо исчезнет, сотрется из памяти. Получается так, что именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого. Такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом», — поделился Глеб Крайник, руководитель проекта.

CyberHistory — платформа, с помощь, которой можно увидеть разрушенные в Европе и на территории бывшего СССР монументы павшим советским воинам, на их прежних местах. Первым экспонатом Киберистории стал таллиннский Бронзовый солдат, из-за демонтажа которого в 2007-м году начались массовые беспорядки. Теперь его может увидеть через экран своего мобильного любой желающий, пришедший на площадь Тыннисмяги.