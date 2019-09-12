Памятник Конева в Праге перенесут в музей

Глава района Ондржей Коларж рассказал, что члены районного руководства в течение нескольких часов дискутировали о дальнейшей судьбе памятника. В результате большинством голосов было решено перенести его в музей и провести конкурс на создание нового монумента героям-освободителям чешской столицы в 1945 году.

По данным информагентства, вандалы неоднократно оскверняли памятник Коневу. Его разрисовывали, обливали краской и оставляли на разных сторонах постамента надписи с датами, которые были связаны с советским маршалом.