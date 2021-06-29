Памятник Колумбу убрали в Колумбии

Участники протестов в Колумбии демонтировали памятник Христофору Колумбу в городе Барранкилья. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным издания, протестующие скинули статую с пьедесталом. Они заявили, что для них это «символический жест».

«Мы продолжаем оказывать такое же сопротивление на национальном уровне. Мы, молодые люди, снова вышли на улицы, чтобы прекратить массовые убийства и чтобы правительство село и приняло участие в диалоге с нами», — сказал один из них.

Участники митингов недовольны тем, что власти не смогли справиться с эпидемией коронавируса. Также люди выступают против налоговой реформы.