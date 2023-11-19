Мир 19 ноября 2023, 18:09 Памятник картошке открыли в Белоруссии Mogilev.in: в Белоруссии установили бронзовый памятник картошке Фото: freepik.com

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В Бобруйском районе Могилевской области Белоруссии установили памятник картошке из бронзы. Об этом сообщило издание Mogilev.in.

Церемония открытия арт-объекта прошла в торжественной обстановке в СПК «Гигант». Мероприятие состоялось 17 ноября в преддверии празднования Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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Бронзовый монумент расположили рядом с картофелехранилищем в агрогородке Большие Бортники. Там как раз выращивают картофель, который так любят белорусы. Авторы материала назвали этот овощ «вторым хлебом и вторым мясом» для городка.

В конце церемонии присутствующих угостили драниками.

Ранее стало известно, что в Москве установят памятник известному геологу СССР Евгению Козловскому. Комиссия по монументальному искусству поддержала эту идею.