Памятник Карлу Марксу демонтировали в Одесской области | 360°

Мир 17 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Памятник Карлу Марксу демонтировали в Одесской области ТАСС: в Одесской области демонтировали памятник Карлу Марксу arciz-rada.gov.ua

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Памятник Карлу Марксу демонтировали в городе Арцизе Одесской области. Монумент снесли рядом со зданием горсовета, сообщил ТАСС.

Памятник демонтировали, чтобы перенести в музей. Еще один обелиск основоположнику научного коммунизма планируют снести в селе Холмское Одесской области. Следующий в этом списке — памятник Дмитрию Донскому.

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Депутаты горсовета объявили о своем решении изменить на монументе солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, даты с 1941–1945 годов на 1939–1945 годы. Будет откорректирована и надпись на монументе. Слова «Никто не забыт, ничто не забыто» собираются заменить на короткую подпись: «Никогда снова».

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Процесс сноса памятников героям Великой Отечественной войны и великим российским деятелям на Украине находится в активной фазе.

По данным РИА ФАН, в Харькове демонтировали монумент советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. В городе Стрый в Львовской области — советскому воину-освободителю. В Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.

В Здолбунове (Ровенская область) больше нет монумента в честь советского разведчика Николая Приходько, который там родился. Кроме того, в Тернополе, Мукачево и Ужгороде демонтировали памятники Александру Пушкину.

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