Памятник известному русскому захотели снести на Аляске

Желание сносить памятники не угасает у американцев. Жители города Ситка на Аляске захотели снести монумент, посвященный Александру Баранову. Он управлял русскими поселениями в Америке в XVIII–XIX веках.

Как сообщил ТАСС управляющий города Джон Лич, статуя Баранова находится в центре Ситка. До 1867 года он назывался Ново-Архангельск. Местные жители в 1989 году сами подарили муниципалитету этот памятник.

«В городе есть группа людей, которые, как я бы сказал, проводят мирные протесты против этой статуи в связи с тем, какой в нее вложен смысл», — рассказал Лич.

По его словам, такие веяния связаны с общими настроениями в стране. Управляющий объяснил, что акционеры посчитали статую «оскорблением чувств коренных народов». Однако нашлись и те, кто встал на защиту монумента. Они заявили, что эта работа имеет историческое и художественное значение.

Решение о судьбе монумента примет совет города. Мэр Ситки Гэри Пэкстон предложил для баланса установить там памятник представителю коренных народов. Кому именно, пока не ясно.

Акции протеста прошли по всем Соединенным Штатам после жесткого задержания и смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. Во многих городах они переросли в беспорядки.

Люди стали также сносить памятники тем, кто, по их мнению, нетолерантно относился к определенным группам населения. Так, недавно в Сент-Луисе (штат Миссури) демонтировали монумент первооткрывателю Америки Христофору Колумбу.