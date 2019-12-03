Памятник Грибоедову залили красной краской в Ереване
Монумент облили краской в ночь на 3 декабря. Об этом рассказал на своей странице в Facebook Шаген Арутюнян, который сознался в содеянном.
«Некоторое время назад я раскрасил статую русского посла и писателя Грибоедова в красный в ответ на роспись мемориала Нжде», — написал Арутюнян.
Пресс-секретарь президента Армении Владимир Карапетян назвал случившееся актом вандализма и осудил поступок Арутюняна.
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«Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе. Полиция уже проводит расследование», — привело его слова агентство «Арменпресс».
Известно, что Шаген Арутюнян приходится сыном радикалу Шанте Арутюняну. В 2014 году он был приговорен к шести годам лишения свободы за хулиганство. Арутюнян-младший получил условный срок за аналогичное преступление.