  • Памятник Грибоедову залили красной краской в Ереване

    03 декабря 2019, 08:37

    Александра Ломейко

    Памятник российскому поэту Александру Грибоедову, установленный в Ереване, изрисовали красной краской. Таким образом вандал решил ответить на осквернение памятной доски армянскому национальному герою Гарегину Нжде в Армавире.

    Монумент облили краской в ночь на 3 декабря. Об этом рассказал на своей странице в Facebook Шаген Арутюнян, который сознался в содеянном.

    «Некоторое время назад я раскрасил статую русского посла и писателя Грибоедова в красный в ответ на роспись мемориала Нжде», — написал Арутюнян.

    Памятник Грибоедову залили красной краской в Ереване | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Пресс-секретарь президента Армении Владимир Карапетян назвал случившееся актом вандализма и осудил поступок Арутюняна.

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    «Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе. Полиция уже проводит расследование», — привело его слова агентство «Арменпресс».

    Известно, что Шаген Арутюнян приходится сыном радикалу Шанте Арутюняну. В 2014 году он был приговорен к шести годам лишения свободы за хулиганство. Арутюнян-младший получил условный срок за аналогичное преступление.