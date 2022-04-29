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    29 апреля 2022, 02:30

    Памятник Горькому собрались демонтировать в Виннице

    Власти Винницы одобрили демонтаж памятника Горькому

    Александра Ломейко

    В Виннице демонтируют памятник писателю Максиму Горькому. Исполком городского совета уже одобрил это решение, сообщило РИА «Новости». О сносе памятника якобы попросили местные жители.

    Винницкие власти назвали классика русской и советской литературы «слугой сталинского режима». Горожане, по их словам, подали петицию о необходимости демонтировать монумент.

    Памятник Горькому украшает Центральный парк Винницы — его установили в 1968 году. Парк тоже носил имя писателя, но в 2020-м получил другое название.

    В Киеве на днях снесли монумент украинскому и российскому рабочим. Столичный мэр Виталий Кличко отмечал, что в городе демонтируют порядка 60 связанных с РФ и Советским Союзом памятников.

    В 2015 году на Украине начался процесс декоммунизации. В стране принялись переименовывать улицы и уничтожать памятники.