Памятник Горбачеву открыли в Германии. Видео

На опубликованных кадрах видно, как участники считают до трех сначала по-немецки, а потом по-русски и дергают за веревки, прикрепленные к полотнищу, скрывающему памятник. Сам монумент представляет собой Михаила Горбачева, который одет в клетчатую куртку.

Обер-бургомистр Дессау Петере Курас заявил, что памятник поставили в честь политика, который своей работой создал условия перестройки и гласности, которые привели к германскому единству.

Инициатором установки памятника стал бывший мэр города Ханс-Георг Отто. До сих пор памятника Горбачеву в полный рост в Германии не было, был установлен лишь бюст политика.

По традиции, каждое 3 октября в Германии отмечают День единства страны. Ровно 30 лет назад прекратила свое существование Германская Демократическая Республика и произошло окончательное объединение страны, разделенной после Второй мировой войны.

Как заявил в беседе с РИА «Новости» вице-президент бундестага Вольфганг Кубики, немцы обязаны этим прежде всего лидеру СССР Михаилу Горбачеву и президенту США Джорджу Бушу-старшему.

«Воссоединение Германии немыслимо без поддержки четырех держав-победительниц во Второй мировой войне. Немцы по обе стороны тогдашней границы многим обязаны прежде всего Джорджу Бушу и Михаилу Горбачеву. Это было счастливое совпадение, что мировая история открыла это короткое окно для объединения двух Германий», — заявил Кубики.

Министры иностранных дел СССР, США, ФРГ, ГДР, Франции и Великобритании 12 сентября 1990 года подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии. Документ гарантировал суверенитет объединенной стране.