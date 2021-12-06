Памятник генералу Роберту Ли уничтожат в Ричмонде

Власти Ричмонда (США) приняли решение избавиться от памятника генералу Роберту Ли. Его демонтируют уже в ближайшее время. Об этом сообщило РИА ФАН.

Представители губернатора Ричмонда Ральфа Нортема отметили, что работы стартуют 6 декабря. Завершить их планируют к концу месяца. Освободившаяся территория станет официальной собственностью города.

«Эта земля находится в центре Ричмонда, и город определит будущее этого пространства. Содружество уберет пьедестал, мы ожидаем безопасного удаления и успешного завершения этого проекта», — сказано в заявлении.