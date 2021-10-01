Памятник Фаддею Беллинсгаузену открыли в Бразилии
Памятник начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену открыли в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России Алексея Лабецкого.
По данным RT, в городе состоялась церемония открытия.
«Мы поддерживаем усилия отечественных НПО, направленные на сохранение памяти об этом историческом факте в дружественных землях, каковой является Бразилия», — рассказал Лабецкий.
Он уточнил, что это вклад в изучение истории народов дружественных государств.
В конце церемонии настоятель православного храма Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро игумен Иннокентий освятил памятник.