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    01 октября 2021, 15:25

    Памятник Фаддею Беллинсгаузену открыли в Бразилии

    Дарья Морозова

    Памятник начальнику русской кругосветной антарктической экспедиции Фаддею Беллинсгаузену открыли в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла России Алексея Лабецкого.

    По данным RT, в городе состоялась церемония открытия.

    «Мы поддерживаем усилия отечественных НПО, направленные на сохранение памяти об этом историческом факте в дружественных землях, каковой является Бразилия», — рассказал Лабецкий.

    Он уточнил, что это вклад в изучение истории народов дружественных государств.

    В конце церемонии настоятель православного храма Святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро игумен Иннокентий освятил памятник.