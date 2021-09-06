Памятник дружбе с Москвой снесли в Киеве

В Киеве снесли установленный 20 лет назад памятник дружбе с Москвой. В будущем его планируют установить в «Музее тоталитаризма».

О сносе памятника написала депутат Киевского городского совета Алина Михайлова в Facebook. Она заявила, что это памятник был плевком в душу тысячам погибших украинцев, а также назвала его позором.

«Никакой дружбы. Вот и все, забудь об этом. И даже не мечтай о ней. И памятника этой дружбе тоже нет», — заявила она.

Сейчас памятник хранится в районной государственной администрации, в будущем его планируют отправить как экспонат в «Музей тоталитаризма».

Депутат осталась недовольна тем, что памятник сносили тихо: без СМИ и без фотографов. Михайлова предположила, что либо администрация района боится спровоцировать Россию, либо внутренне не согласна с этим решением.

Также она призвала после декоммунизации Украины перейти к дерусификации.

«Сейчас моя команда собирает подробную информацию о киевских топонимах (в частности, названиях улиц и объектов), памятниках, еще одном наследии, связанном с Россией, чтобы разработать комплексный подход и избавить наш город от этой травмы», — добавила она.