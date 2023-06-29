Мир 29 июня 2023, 15:05 Памятник чебуреку предложили установить вместо постамента «Родина-мать» в Львовской области Власти Львовской области захотели установить памятник чебуреку на месте «Родины-матери» Соцсети

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Советник начальника Львовской областной военной администрации Олег Радик выступил с инициативой установить на месте монумента «Родина-мать», который демонтировали в поселке Брюховичи, посвященный чебуреку монумент. Об этом чиновник написал в своих соцсетях.

«Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника <…> [„Родина-мать“] будет в Брюховичах памятник чебуреку», — заявил он.

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Украина еще в 2015 году начала декоммунизацию страны. В рамках этой программы власти ведут борьбу с советскими и российскими памятниками, переименовывают географические объекты. Более 2,5 тысячи монументов снесли на Украине к началу 2022 года, новые названия получили примерно 50 тысяч улиц и свыше 900 населенных пунктов. Об этом напомнил ТАСС.

Памятник писателю Максиму Горькому снесли на прошлой неделе. Он находился в населенном пункте Верхняя Мануйловка Полтавской области.