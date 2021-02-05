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    05 февраля 2021, 11:45

    Памятник Бандере облили краской во Львове

    Гора Орлов

    Во Львове неизвестные облили краской памятник одному из лидеров украинского националистического движения Степану Бандере. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

    Инцидент произошел ночью в пятницу, 5 февраля, в 02:20 (3:20 по московскому) на площади Кропивницкого в городе Львове, о чем в Facebook сообщило областное управление Национальной полиции Украины. Его цитирует интернет-издание «Газета.ru».

    В полиции отметили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Украинское законодательство предусматривает в виде наказания тюремное заключение сроком до четырех лет. Сотрудники правоохранительных органов проводят поиски злоумышленников.

    Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Роман Шухевич был главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

    *УПА — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.