Памятник Бандере облили краской во Львове

Во Львове неизвестные облили краской памятник одному из лидеров украинского националистического движения Степану Бандере. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 5 февраля, в 02:20 (3:20 по московскому) на площади Кропивницкого в городе Львове, о чем в Facebook сообщило областное управление Национальной полиции Украины. Его цитирует интернет-издание «Газета.ru».

В полиции отметили, что было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Украинское законодательство предусматривает в виде наказания тюремное заключение сроком до четырех лет. Сотрудники правоохранительных органов проводят поиски злоумышленников.

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. Роман Шухевич был главнокомандующим Украинской повстанческой армии.

*УПА — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.