Памятник Аврааму Линкольну могут снести в Бостоне

Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящего возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.

В сети очень быстро набирает популярность петиция темнокожего жителя города Тори Баллок. Ее подписали уже восемь тысяч человек.

Баллок считает, что «монумент представляет нас (темнокожих) все еще под кем-то другим». Автор петиции недоволен тем, что памятник показывает, что расы не равны.