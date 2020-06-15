Памятник Аврааму Линкольну могут снести в Бостоне
В сети появилась петиция с просьбой демонтировать или перестроить памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране отменили рабство. Скульптура находится в Бостоне, США. Власти пообещали рассмотреть инициативу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящего возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.
В сети очень быстро набирает популярность петиция темнокожего жителя города Тори Баллок. Ее подписали уже восемь тысяч человек.
Баллок считает, что «монумент представляет нас (темнокожих) все еще под кем-то другим». Автор петиции недоволен тем, что памятник показывает, что расы не равны.