    15 июня 2020, 21:16

    Памятник Аврааму Линкольну могут снести в Бостоне

    Анастасия Кременчугская

    В сети появилась петиция с просьбой демонтировать или перестроить памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране отменили рабство. Скульптура находится в Бостоне, США. Власти пообещали рассмотреть инициативу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.

    Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего Линкольна с поднятой рукой над темнокожим человеком, стоящего возле него на коленях со сломанными оковами на запястьях.

    В сети очень быстро набирает популярность петиция темнокожего жителя города Тори Баллок. Ее подписали уже восемь тысяч человек.

    Баллок считает, что «монумент представляет нас (темнокожих) все еще под кем-то другим». Автор петиции недоволен тем, что памятник показывает, что расы не равны.