Мир 04 января 2023, 08:30 Памятник Александру Матросову снесли в Днепропетровске Телеканала «Звезда»: в Днепропетровске демонтировали памятник Александру Матросову РИА «Новости»

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В Днепропетровске демонтировали памятник Герою Советского Союза Александру Матросову. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Александр Матросов совершил легендарный подвиг во время Великой Отечественной войны. В феврале 1943 года в районе деревни Плетень Локнянского района Псковской области он закрыл собой пулемет, чтобы спасти однополчан и дать возможность батальону продолжить атаку.

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Ранее в городе демонтировали памятник русскому советскому писателю Максиму Горькому. Затем демонтировали памятник выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову. Это сделали снесли сотрудники коммунальных служб города. Дальнейшая судьба монументов до сих пор неизвестна.

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В конце декабря памятники полководцу Александру Суворову и императрице Екатерине II демонтировали в Одессе.