Мир 04 мая 2023, 02:59 Памятку о действиях при половых инфекциях нашли на брошенных позициях ВСУ «Украина.ру»: на брошенных позициях ВСУ нашли памятку о действиях при половых инфекциях РИА «Новости»

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На брошенных позициях украинских вооруженных сил нашли прикрепленную к стене памятку. На ней указано, что делать в случае подозрения на половую инфекцию. Об этом рассказал Telegram-канал «Украина.ру».

«На брошенных позициях ВСУшников найдена самая важная памятка — что делать в случае половых инфекций. Видимо, довольно актуально», — сказано в сообщении издания.

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На фотографии, размещенной в Telegram-канале, видно, что листок приклеен скотчем к стене. В картинках украинцам объяснили, что стоит и чего не стоит делать при подозрении на половую инфекцию. Первым пунктом значится «не паниковать».

Также бойцам рекомендовали не заниматься самолечением, исключить сексуальные контакты, соблюдать гигиену и обратиться по возможности к врачу.