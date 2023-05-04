04 мая 2023, 02:59
Памятку о действиях при половых инфекциях нашли на брошенных позициях ВСУ
«Украина.ру»: на брошенных позициях ВСУ нашли памятку о действиях при половых инфекциях
На брошенных позициях украинских вооруженных сил нашли прикрепленную к стене памятку. На ней указано, что делать в случае подозрения на половую инфекцию. Об этом рассказал Telegram-канал «Украина.ру».
«На брошенных позициях ВСУшников найдена самая важная памятка — что делать в случае половых инфекций. Видимо, довольно актуально», — сказано в сообщении издания.
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На фотографии, размещенной в Telegram-канале, видно, что листок приклеен скотчем к стене. В картинках украинцам объяснили, что стоит и чего не стоит делать при подозрении на половую инфекцию. Первым пунктом значится «не паниковать».
Также бойцам рекомендовали не заниматься самолечением, исключить сексуальные контакты, соблюдать гигиену и обратиться по возможности к врачу.
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Украина
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