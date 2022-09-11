Память жертв теракта 11 сентября почтили в Нью-Йорке | 360°

Мир 11 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Память жертв теракта 11 сентября почтили в Нью-Йорке Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября прошла в Нью-Йорке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года состоялась в Нью-Йорке. Мероприятие провели в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, сообщил ТАСС.

На церемонии родственники погибших по традиции зачитали их имена.

Реклама

В 2022 году к собравшимся присоединилась вице-президент США Камала Харрис. Американский президент Джо Байден не смог поучаствовать в церемонии: он занят в мемориальных мероприятиях в Пентагоне.

Реклама

В длинном перечне жертв прозвучали в том числе имена и фамилии, распространенные на территории бывшего СССР. По официальным данным, жертвами терактов стали трое граждан России. По неофициальным данным, террористы лишили жизни до 70–80 выходцев из СССР.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняли повышенные меры безопасности. Часть улиц около мемориального комплекса перекрыли. У выходов из метро дежурит полиция.

0 0 0 0 0 0